Polis Olayın Detaylarını Araştırıyor

Namibya polisi, çocukların bu ölümcül olayın detaylarını ortaya çıkarmak için yoğun bir soruşturma başlattı; ilk bulgular, çocukların oyun oynarken kazara dondurucuda mahsur kaldığını ve içeride boğularak hayatlarını kaybettiklerini işaret ediyor.

Dondurucuda Yaşanan Ölümcül Oyun

Soruşturma, dondurucunun sadece dışarıdan açılabilen bir kancası olduğunu ve çocukların bu kapalı ortamda yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldıklarını ortaya koyuyor; bu süre zarfında boğuldukları belirtiliyor.

İki Çocuğun Hastanede Hayatını Kaybettiği Açıklandı

Olayın ilk aşamalarında, dondurucuda boğulan iki çocuğun yanı sıra, hastanede tedavi gören diğer iki çocuğun da hayatını kaybettiği bildirildi; bu durum, acı olayın boyutlarını daha da derinleştiriyor.

Zambezi Bölge Polis Komutanı Üzüntülerini Dile Getirdi

Zambezi Bölgesi polis komutanı Andreas Shilelo, yaşanan trajediyi "Çocuklar sadece dışarıdan açılabilen bir kancayla kapalı bir alanda mahsur kaldılar ve maalesef bu süre içinde boğuldular" sözleriyle özetledi; olayın tüm detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.