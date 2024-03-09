Bartın'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Organize sanayi bölgesine giden 67 yaşındaki Necmi Gökalp yönetimindeki minibüs ile 50 yaşındaki Erol Arslan idaresindeki işçi servisi çarpıştı.

Aynı yöne giderken çarpışan iki minibüs devrilirken kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü yaşamını yitirdi

Kazada minibüs sürücüsü Necmi Gökalp, araçta sıkışarak yaşamını yitirirken iki minibüste bulunan 29 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındılar. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sinir krizi geçirdiler

Kazanın ardından ölen sürücü Gökalp’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Necmi Gökalp’ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.