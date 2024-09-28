Derinliklerindeki Su Kayboldu

Ancak bu görkemli doğa harikası, son zamanlarda büyük bir değişim geçirdi göl, 1970 yılından beri 31 metre derinliğinde su barındırırken, bu derinlik zamanla azalarak şimdi tamamen kurudu. Gözlemlenen bu durum, doğal yaşamı ve ekosistemi ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bilim İnsanlarının Üzüntü Verici Açıklamaları

Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaşar Eren, Meyil Obruk Gölü’nün durumunun üzüntü verici olduğunu belirtti ve kurumanın 50 yıllık bir sürecin sonucunda gerçekleştiğini vurguladı. Göl, geçmişte turizm açısından önemli bir cazibe merkeziydi.

Çölleşme Tehlikesi

Prof. Eren, son yıllarda aşırı tarımsal sulama ve küresel ısınma gibi faktörlerin etkisiyle Orta ve Batı Anadolu’daki sulak alanların büyük çoğunluğunun yok olduğunu ifade etti. Bu durum, bölgenin geleceği açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Gelecek Korkutucu

Eren, sulak alanların yok olmasıyla birlikte gelecekte sadece çöl görüntüsünün kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bölgedeki diğer sulak alanlar da hızla kururken, yalnızca Kızören Obruğu’nun su barındırdığı belirtiliyor.