Başlangıçta sadece köfte sunan bu işletme, zamanla döner, burger ve kahvaltı gibi çeşitli ürünleri de menüsüne ekleyerek, farklı damak tatlarına hitap etmeyi başarmıştır. Bu büyüme, Akkaş’ın titiz çalışma disiplini ve müşteri memnuniyetine verdiği önemin bir sonucudur.Yusuf Akkaş, 1960 yılında Bursa’nın Kızılhisar köyünde doğmuş, genç yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenmeye başlamıştır. Girişimcilik ruhu, ona başarılı bir kariyer inşa etme fırsatı sunmuş ve kısa sürede dikkat çeken bir iş insanı olmasını sağlamıştır. Akkaş, Köfteci Yusuf markasıyla sadece lezzet sunmakla kalmamış, aynı zamanda kaliteli malzeme kullanarak tüketici güvenini kazanmıştır. Bugün, Türkiye’nin en büyük köfte restoran zincirlerinden birinin sahibi olarak tanınmakta ve sektördeki başarısı ile örnek gösterilmektedir.

KÖFTECİ YUSUF KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yusuf Akkaş şu an 64 yaşındadır ve doğduğu yer olan Bursa’nın Kızılhisar köyü, onun yaşamının ve kariyerinin önemli bir parçasını oluşturur. Akkaş, bu köklerini asla unutmamış ve kendi işini kurarken o köyde öğrendiği değerleri iş hayatına yansıtmıştır. İyi bir iş insanı olmanın yanı sıra, toplumuna katkıda bulunma amacıyla çeşitli sosyal projelere de imza atmıştır. Hem köyünden hem de Bursa’dan aldığı bu miras, onu daha da motive eden bir güç olmuştur.

KÖFTECİ YUSUF NEDEN GÜNDEMDE?

Son günlerde Köfteci Yusuf’un adı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine girmesiyle anılmaya başlandı. Bu listeye son olarak, ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf’un da dahil edilmesi, geniş bir kitle tarafından endişeyle karşılandı. Bu durum, hem marka imajını zedeleme riski taşıyor hem de müşterilerin güvenini sorgulatan bir olay olarak öne çıkıyor. Akkaş ve ekibi, bu olumsuz durumla başa çıkmak için hızlı bir yanıt vermek zorunda kalacak.

KÖFTECİ YUSUF’UN GELECEĞİ NE OLACAK?

Köfteci Yusuf’un geleceği, yaşanan bu olaydan sonra nasıl şekillenecek merak konusu. Yusuf Akkaş, markasının değerini korumak için gereken adımları atacağını ve müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğini belirtti. Sosyal medya üzerinden gelen tepkileri değerlendirip, müşteri memnuniyetini ön planda tutacak yeni stratejiler geliştirmesi, bu zor dönemden daha güçlü bir şekilde çıkmasını sağlayabilir.