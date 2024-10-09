Evlilik Hayalleri Suya Düştü

Civelek, alışveriş yaparken gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına yanıt verirken, "Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım," ifadelerini kullandı ve ilişkisini bitirmesine neden olan ihaneti de dile getirdi. Bu açıklaması, hayranları ve takipçileri arasında büyük bir merak ve tartışma yarattı.

İhaneti Mizahi Bir Dille Anlattı

İlişkisinin sonlanmasına neden olan kişinin "karaktersiz" olduğunu ifade eden Civelek, "Demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım," diyerek durumu mizahi bir dille değerlendirerek, olayın ciddiyetine rağmen neşeli bir tavır sergiledi. Bu açıklamalar, onun hayranları tarafından ilgiyle karşılanırken, özel hayatının ne denli karmaşık olduğuna dair ipuçları sundu.