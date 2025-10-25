Belirli aralıklarla Yüksekova’ya gelen Kızılay Kan Bağışı mobil aracı, ilçedeki çalışmalarına devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Parkı karşısında kurulan stantta vatandaşlardan kan bağışları alınmaya sürdürülüyor.

Ekipler, vatandaşlara kan bağışında bulunmaları için çağrı yaparken, toplanan kanların laboratuvar ortamında testten geçirildiğini, bulaşıcı hastalıklar açısından incelendiğini ve uygun olanların hastaların tedavisinde kullanılmak üzere kan merkezlerine gönderildiğini belirtti.

"Düzenli kan verdim, uyku sorunum çözüldü"

Kan bağışında bulunan Ferdi Dara isimli vatandaş, düzenli kan vermenin faydalarına dikkat çekerek, "3 ayda bir düzenli olarak kan veriyorum. Uyku düzenim düzeldi, kendimi daha dinç hissediyorum. Herkesin düzenli olarak kan vermesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kızılay yetkilileri, sağlıklı bireylerin düzenli kan bağışında bulunmasının hem kendi sağlıkları hem de hastalar için hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.