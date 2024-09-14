Büyük Operasyonun Detayları Açıklandı

Adana’dan Zonguldak’a kadar 17 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar, FETÖ’nün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

39 Şüpheli Ekipler Tarafından Yakalandı

Yerlikaya, bu operasyonlarda toplamda 39 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen operasyonlar, FETÖ’nün çeşitli yapılanmalarına karşı büyük bir darbe indirdi.

Örgütün Çeşitli Yapılanmaları Çözüldü

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ’nün askeri, emniyet ve finansal yapılanmalarında aktif oldukları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi.

Dijital Materyaller ve Hapis Cezaları

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve şüphelilerin hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi. Bu materyaller, örgütün faaliyetlerinin daha da derinlemesine incelenmesine olanak tanıyacak.

Kahraman Polislerimize Teşekkür ve Dua

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" şeklinde destek mesajı verdi. Bu tür operasyonlar, terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.