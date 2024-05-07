Her kuvvetli yağış sonrası Van’da cadde ve sokaklarda su birikintileri ve göletler oluşuyor.

Yıllardır her kuvvetli yağmur sonrası kentteki birçok cadde ve sokak su altında kalırken, zaman zaman da işyeri ve evleri su basıyor.

Bugün de meydana gelen sağanak yağış sonrası Van’da altyapı yetersizliğinden dolayı birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Günlerdir ara ara karla karışık yağan yağmur bugün de şehir merkezinde kısa sürede etkisini gösterdi. Araçlar yol alırken, yayalar ise karşıdan karşıya geçmek için büyük zorluklar yaşadı.

Van’daki bu sorun yıllardır devam ediyor.