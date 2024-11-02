20 yıldır kahve işleten Abdullah Ergin, kış mevsiminde yaygın görülen hastalıklardan olan soğuk algınlığı, vücut dirençsizliği ve gribal enfeksiyonlara karşı kış çayı tüketimini öneriyor. Abdullah Ergin, her sabah yaktığı sobanın üzerinde kış çayını Vanlılar için kaynatıyor.

Kış çayının içerisinde ıhlamur, kuşburnu, zencefil, zerdeçal, rezene, elma ve limon gibi doğal ürünlerin olduğunu söyleyen Abdullah Ergin, müşterilerin çayı severek tükettiğini anlatıyor.

Soğuk havalarda Vanlıların kış çayına ilgisinin arttığını söyleyen çay evi esnafı Abdullah Ergin, “Van’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde 20 yıllık esnafım. Özellikle soğuk havalarda kış çayını tercih eden vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla oluyor, bizler de özenle hazırladığımız kış çayını müşterilerimize sunuyoruz.” diye konuştu.

Kış çayının soğuk algınlığı ve grip gibi çeşitli bulaşıcı hastalıklar karşısında bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inandığını ifade eden Ergin, “Kış çayını diğer çaydan ayıran özellik ise çeşitli kök bitkilerin aromatik ve şifalı lezzeti oluyor. Müşterilerimiz de bu çayı severek tüketiyor” şeklinde konuştu.