Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün ve yarın önemli müsabakalar oynanacak. 9 takımın henüz mağlubiyet almadığı, 3 takımın ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadığı Kırmızı Grup’ta büyük heyecan yaşanıyor.

Menemen Futbol Kulübü, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Motolux 68 Aksarayspor, Çimentaş Elazığspor, Bucaspor 1928, Serik Belediyespor, Ankara Demirspor, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ve Giresunspor’un henüz yenilgi almadığı Kırmızı Grupta, Merkür Jet Erbaaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ve Nazilli Spor A.Ş. ise henüz puanla tanışamadı.

KIRMIZI GRUP’TA 4. HAFTA PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın maçları şu şekilde;

21.09.2024 16:30 Nazilli Spor A.Ş. - Menemen Futbol Kulübü

21.09.2024 16:30 Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor A.Ş.

21.09.2024 16:30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Ankara Demirspor

22.09.2024 15:30 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor

22.09.2024 16:00 Serik Belediyespor - Giresunspor

22.09.2024 16:30 Belediye Derince Spor - Motolux 68 Aksarayspor

22.09.2024 19:00 Karaman Futbol Kulübü - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

22.09.2024 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Somaspor

22.09.2024 19:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor