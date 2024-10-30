Kırmızı Grup’ta heyecan 9. hafta maçları ile devam etti. Önemli maçların oynandığı haftaya namağlup giren Menemen Futbol Kulübü ve Ankara Demirspor’un mağlup olması ile birlikte grupta namağlup tek takım Serik Belediyespor kaldı. Zirvedeki takımların puanları birbirine çok yaklaştı.

LİDER İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Haftaya lider ve namağlup olarak giren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaştı. Sahadan 1 – 0 mağlup ayrılan Menemen Futbol Kulübü liderliğini devam ettirmesine rağmen namağlup unvanını koruyamadı.

VAN SPOR DEPLASMANDA KAZANDI

Ligin son haftalarında istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, 9. hafta maçında deplasmanda, grubun namağlup takımlarından Ankara Demirspor ile karşılaştı.

Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Artı Değer Van Spor FK, sahadan 2 – 1 galibiyetle ayrıldı ve rakibinin namağlup unvanına son vererek, 6 haftalık galibiyet hasretini de dindirdi.

TEK NAMAĞLUP TAKIM SERİK BELEDİYESPOR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta tek namağlup unvanına sahip takım olarak Serik Belediyespor kaldı. 9. hafta maçında kendi sahasında Karaman Futbol Kulübü’nü ağırlayan Serik Belediyespor, rakibini 3 – 0 mağlup ederek hem namağlup unvanını korudu hem de liderle arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

ZİRVEDE PUANLAR ÇOK YAKIN

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9. hafta maçları sonrası zirvedeki takımların puanları birbirine çok yaklaştı. Lider Menemen Futbol Kulübü’nün 22 puanı bulunurken 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor da aynı puana sahip. Grup’ta 3. sırayı 21 puanla Serik Belediyespor alırken, 4. Sırada ise 20 puanla Bucaspor 1928 yer alıyor.

10. HAFTA MAÇLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 10. hafta maç programı şu şekilde;

03.11.2024 13:30 Çimentaş Elazığspor - Ankara Demirspor

03.11.2024 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Somaspor

03.11.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

03.11.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İ.Yurdu - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

03.11.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Giresunspor

03.11.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Merkür Jet Erbaaspor

03.11.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Serik Belediyespor

03.11.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Bucaspor 1928

03.11.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bel. FSK