Kırmızı Grup’ta heyecanlı bir haftanın ardından ligin ilk devresi sona erdi. Serik Belediyespor sahasında Merkür Jet Erbaaspor’u 3 – 0 yenerek devre arasına lider olarak girerken, sonucu merakla beklenen maçta Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile Motolux 68 Aksarayspor 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Karaman Futbol Kulübü’nü 2 – 0 mağlup ederek puanını 30’a yükseltti ve 5. sırada yer buldu.

Haftanın diğer maçlarında Diyarbekir Spor A.Ş. sahasında Ankara Demirspor’a 2 – 0 mağlup olurken, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. zor maçta Çimentaş Elazığspor’a 3 – 2 yenildi.

Belediye Derince Spor sahasında konuk ettiği Nazilli Spor A.Ş.’yi 2 – 1 yenerken, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile güçlü rakiplerden Menemen Futbol Kulübü, bol gollü maçta 3 – 3 berabere kaldı.

Somaspor, Giresunspor’u 4 – 0’la geçerken, son haftaların düşüşte olan takımı Bucaspor 1928 sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’ye 1 – 0 mağlup olarak devre arasına girdi.