Her hafta Nesine 2. Lig ve 3. Lig’den bazı maçlar HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanıyor.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta da 24. hafta maçları arasından canlı olarak yayınlanacak maç belli oldu.

TFF tarafından paylaşılan bilgiye göre 22 Şubat Cumartesi günü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş - Diyarbekir Spor A.Ş. arasındaki maç HT Spor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maç saat 14.00’te başlayacak.

HT Spor TV, dün oynanan Motolux 68 Aksarayspor – Artı Değer Van Spor FK maçını da canlı olarak ekranlara taşımıştı.