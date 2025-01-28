Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta takımlar 20. hafta hazırlıklarını sürdürüyor. Artı Değer Van Spor FK, seyircisiyle buluşacağı maçta sahasında Giresunspor’u ağırlayacak.

Artı Değer Van Spor FK, kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Serhat Gülpınar nezaretinde çalışmalarına devam eden siyah – kırmızılılar, sahasındaki maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Artı Değer Van Spor FK – Giresunspor maçı 01 Şubat 2025 Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.

İşte Kırmızı Grup’ta 20. hafta maç programı

01.02.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Ankara Demirspor

01.02.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Somaspor

01.02.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Menemen Futbol Kulübü

01.02.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Giresunspor

02.02.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor

02.02.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Motolux 68 Aksarayspor

02.02.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

02.02.2025 14:00 Serik Belediyespor - Diyarbekir Spor A.Ş. 02.02.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Çimentaş Elazığspor