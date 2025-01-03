TFF, ligin ilk devresinde olduğu gibi ikinci devresinde de 2. ve 3. ligden bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınlamayı sürdürecek. Bu kapsamda 2. Lig’de ikinci devrenin ilk maçlarının oynanacağı 18. Haftada canlı olarak yayınlanacak maçlar açıklandı.
Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında oynanacak Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor maçı TFF YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak maçların programı şu şekilde;
18 OCAK 2025 CUMARTESİ
Nesine 3. Lig 3. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Osmaniyespor Futbol Kulübü
19 OCAK 2025 PAZAR
Nesine 2. Lig Beyaz Grup
13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor
Nesine 3. Lig 1. Grup
14.00 Bursaspor - Düzce Cam Düzcespor
Nesine 3. Lig 2. Grup
14.00 Muğlaspor Kulübü - Amasyaspor Futbol Kulübü
Nesine 3. Lig 4. Grup
14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor