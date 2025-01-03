TFF, ligin ilk devresinde olduğu gibi ikinci devresinde de 2. ve 3. ligden bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınlamayı sürdürecek. Bu kapsamda 2. Lig’de ikinci devrenin ilk maçlarının oynanacağı 18. Haftada canlı olarak yayınlanacak maçlar açıklandı.

Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında oynanacak Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor maçı TFF YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak maçların programı şu şekilde;

18 OCAK 2025 CUMARTESİ

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Osmaniyespor Futbol Kulübü

19 OCAK 2025 PAZAR

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Bursaspor - Düzce Cam Düzcespor

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Muğlaspor Kulübü - Amasyaspor Futbol Kulübü

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor