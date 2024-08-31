Daha önce Sangu'nun diziden ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak, dizinin son bölümünde Sangu'nun neredeyse hiç yer almaması, bu spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Ortaks Yapım, Elçin Sangu’nun diziye katılamamasının nedenini açıkladı. Yapım şirketi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Elçin Sangu'nun göz sağlığıyla ilgili bir sorun yaşadığını belirtti. Açıklamada, "Sevgili oyuncumuz Elçin Sangu, gözüyle ilgili bir rahatsızlık geçirmiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz ve en kısa zamanda aramıza dönmesini ümit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.