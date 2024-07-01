Yüzde 25'lik kira artış sınırı bugün itibariyle sona eriyor. Bundan böyle, kira artışları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanacak. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62.51 olarak açıklandı. Bu oran, kira artışlarında üst sınır olarak kullanılacak. 3 Temmuz'da açıklanacak olan yeni kira artış oranının yüzde 60 civarında olması bekleniyor.

Geçmiş Sözleşmelerde Eski Oran Geçerli

1 Temmuz 2024'ten önce yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 artış sınırı geçerli olmaya devam edecek. İş yeri kiralarında ise mevcut TÜFE ortalaması kadar artış yapılacak.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Gayrimenkul uzmanları, yüzde 60 seviyesindeki bir artışın kiracılar ve ev sahipleri arasında ciddi anlaşmazlıklara yol açabileceğini belirtiyor. Normale dönmenin zaman alacağına dikkat çeken uzmanlar, kiracılara tahliye konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Tahliye Riski ve Hukuki Süreç

Avukat Furkan Ökse, "1 Temmuz 2024'ten itibaren 12 aylık ortalama TÜFE oranı kira artış oranı olarak kabul edilecek. Ev sahibinin rızası olmaksızın bu oranın altında artış yaparak ödeme yapan kiracılar açısından, ev sahipleri iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açabilir. Artış oranında yaşanan uyuşmazlık sonucu kiracının eksik artış yapması, kiracının kısa sürede tahliyesine sebep olabilir. Ev sahipleri ve kiracılar, kira artış oranları ve tahliye davaları konusunda bilgi sahibi olarak, haklarını koruma yolunda bilinçli adımlar atmalıdır," şeklinde konuştu.

Anlaşmazlıklar Artabilir

Gayrimenkul uzmanı Hasan Ceran ise, "Yüzde 25'lik zam sınırının geçtiğimiz 2 yılda ev sahibi ve kiracı arasında önemli ölçüde anlaşmazlık yaşattığını gördük. Ev sahibinin TÜFE oranında zam yapması ve kiracının ödeme yapmaması durumunda kiracının tahliyesi talep edilebileceği gibi icra yoluna da gidilebilir," dedi.

Kiracılar İçin Öneriler

Kiracılar, yeni dönemle birlikte kira artış oranlarını dikkatle takip etmeli ve ev sahipleriyle anlaşmazlık yaşamamak için doğru bilgilere sahip olmalıdır. Tahliye riskini minimize etmek için kira artış oranlarına uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor.