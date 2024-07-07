Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine göre belirlenen yüzde 65.07'lik kira artış oranıyla birlikte, kiracılar için yeni dönemde yüksek zam endişeleri artmaya başladı.

Türkiye genelinde kiralık konut piyasasında 1 Temmuz 2024 itibarıyla yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Uzun süredir devam eden yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte, ev sahipleri kira bedellerini daha serbestçe belirleyebilecekler. Bu değişiklik, özellikle büyük şehirlerde yüksek kira bedelleri olan konutlarda önemli zamların gündeme gelmesine neden olabilir.

İstanbul gibi büyük şehirlerde ortalama kira bedellerinin 20 bin lira civarında seyrettiği düşünüldüğünde, yüzde 65 oranındaki maksimum artışlarla birlikte kiraların ciddi şekilde yükselebileceği hesaplanıyor. Bu durum, kiracılar için ekonomik olarak zorlu bir süreç olabilirken, ev sahipleri için yatırım getirilerini artırma fırsatı sunuyor.

Milliyet'e konuşan uzmanlara göre, önceki sınırlamaların kalkmasıyla birlikte kiralık konut arzında artış yaşanması bekleniyor. Ancak yüksek kira artış oranlarının kiracılar üzerindeki etkisi dikkate alınarak, konut piyasasında istikrarlı bir denge sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Kiracıların haklarını korumak adına bilinçli olmaları gerektiği belirtilirken, ev sahiplerinin de yasal sınırları aşmamaları gerektiği ifade ediliyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte, kiralık konut piyasasında yaşanacak hareketlilik ve kira artışlarının etkileri yakından takip ediliyor. Uzmanlar, bu süreçte hem kiracıların hem de ev sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.