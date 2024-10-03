Benfica'daki İnanılmaz Performans

Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı beş resmi maçta dört gol ve iki asistle önemli bir katkı sağladı ve bu sürede takımın başarısına önemli katkılarda bulundu,Kerem, Benfica'daki kariyerine 14 Eylül'de Santa Clara karşısında 4-1 kazandıkları maçta başladı ve burada Orkun Kökçü'den aldığı asistle ilk golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız ile oynanan maçta 9. dakikada takımına ilk golünü atan genç futbolcu, son olarak Atletico Madrid karşısında da şampiyonluk hedefi için önemli bir golle katkıda bulundu.

Takım Arkadaşlarıyla Uyum Sağladı

Aktürkoğlu, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Boavista'ya karşı 3-0'lık galibiyetin yanı sıra, Gil Vicente maçında da 24. dakikada fileleri havalandırarak takımının öne geçmesini sağladı. Yeni takımında gösterdiği bu performans, Kerem’in yeteneklerinin uluslararası arenada da takdir görmesini sağladı ve Benfica taraftarlarının gönlünde taht kurmasına yardımcı oldu.