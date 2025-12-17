Kavak Ağacının Gölgesinde filmi, 19 Aralık Cuma günü Van’da özel bir gösterimle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Gösterim, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te yapılacak.

Yönetmenliğini Kenan Diler’in üstlendiği filmin Van gösteriminin ücretsiz olacağı bildirilirken, etkinlik kapsamında film gösteriminin ardından yapım ekibinin katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek.

Tamamı Van’da çekilen film, bölgedeki ataerkil yapının gölgesinde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Mikail adlı genç bir adamın hikayesini merkezine alıyor. Yapım, bireysel bir dönüşüm anlatısının yanı sıra Van’ın toplumsal yapısına, aile ilişkilerine ve kültürel dönüşümüne de odaklanıyor.

Film, daha önce çeşitli film festivallerinde gösterilmiş ve seçkilere dahil edilmiş yapımlar arasında yer alıyor. Van’daki özel gösterimin, kentin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.