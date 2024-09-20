Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Tıp Merkezi'nde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi açılış dersine konuk oldu ve ilk dersi verdi.

Burada soruları yanıtlayan Memişoğlu, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri öğrencisinin sağlık alanında yapılacak atamalara ilişkin sorusuna, "Kadro ilan edilecek ve KPSS puanına göre de dağıtım yapacağız." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DE HER YERDE SANA İŞ VAR"

Açıklamalarının devamında Memişoğlu, şöyle konuştu:

Kadro ilan edilecek ve KPSS puanına göre de dağıtım yapacağız.

Hemşireliğe inanılmaz ihtiyaçlarımız var. Türkiye'nin, Avrupa ortalamasının yaklaşık 3'te biri kadar hemşire ihtiyacı var. Sen iyi hemşireysen Türkiye'de her yerde sana iş var ve ihtiyaç var.

"BU DURUMA SADECE ÖNCÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Memişoğlu, açıklamalarında etik değerlere de dikkat çekerek şu sözleri sarf etti:

Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Yunus Emre bilgisi kadar etik değerlerini, çalışkanlığını insaniyetliğini dünyaya hüküm sürecek hale getirmek sizin ve sizin çocuklarının kuşaklarının yapabileceği bir şey.

Bizler; bu duruma sadece öncülük etmeye çalışıyoruz. Bugün 40 bin insanı herkesin gözü önünde vahşi bir medeniyet yok ediyorsa bu bizim çalışmamamız ve üretmememizin sebebidir.