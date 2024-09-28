Korkunç Olayın Detayları

Olay, Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi; bilinmeyen bir sebeple başlayan kargaşa kısa sürede pompalı tüfekle gerçekleştirilen ateşle sonuçlandı.

Yaralıların Durumu

Ateş açılması sonucu 38 yaşındaki Medet K. ve çocukları Emine, Sude Naz, Menesa ve Nur Fidan yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Polis, olayın hemen ardından üç kişiyi gözaltına alarak soruşturmayı derinleştirdi, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Korkunç Anların Kameraya Yansıması

Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntülerde saldırı sırasında çocukların çığlıkları net bir şekilde duyuldu; bu durum, toplumda büyük bir infial yarattı.