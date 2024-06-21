Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.

Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.

Son olay Diyarbakır'da yaşandı.

Öğle saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kalkan Mahallesi Baver Mezrası yol ayrımında meydana gelen olayda, sürücünün isimleri öğrenilmeyen 06 CSB 360 plakalı tomobil ile 34 SP 3907 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil ikiye bölündü

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil, ikiye ayrıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 4 yaralı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Eğil karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yaralanan 4 kişiden 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.