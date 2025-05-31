Nesine 2. Lig Final karşılaşması yarın saat 20.00’de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor AŞ arasında oynanacak.

Final karşılaşması öncesinde Kayseri’ye gitmek için hazırlık yapan Vanspor sevdalılarına çağrı yapıldı.

“SİYAH - KIRMIZI GİYİNMEYE ÖZEN GÖSTERİN”

Gölkentliler Taraftar Grubu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Kayseri'ye gidecek otobüslerimiz bu gece saat 22.00'den itibaren Eski Emniyette bulunan Mercedes Bayisinin önünde hazır bulunacaktır. İsim yazdıran taraftarlarımızın belirtilen saat ve konumda olmaları rica olunur. Ayrıca, tüm taraftarlarımızın Siyah - Kırmızı giyinmeye özen göstermesi ve maraton (DOĞU) kategorisinden bilet almaları rica olunur.” denildi.