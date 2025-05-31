26 Mayıs itibariyle e-Rapor uygulaması resmen başladı.

Uygulama birçok vatandaşın hayatını kolaylaştıracak.

RAPOR YENİLEME SÜRECİ KOLAYLAŞACAK

80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı vatandaşlar için sağlık raporu yenileme süreci, uygulama ile çok daha kolay hale gelecek.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

"26 Mayıs’ta başlattığımız e-Rapor uygulamamızla, 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı vatandaşlarımız için sağlık raporu yenileme sürecini kolaylaştırıyoruz." diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerimizle rapor sürelerini elektronik sistem üzerinden otomatik olarak takip ediyoruz.

Vatandaşlarımız talepte bulunmadan ekiplerimizce randevular oluşturuyor ve ziyaret planlamaları yapıyoruz.

Özel durumlar haricinde, kamu sağlık tesislerine başvurulmasına gerek olmadan, ekiplerimiz hastaların evlerine giderek e-rapor süreçlerini tamamlıyor. Gerekli durumlarda, söz konusu süreci Uzaktan Sağlık Hizmeti ile destekliyoruz.

Yeni uygulamamızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.