Vanspor, yıllar sonra önemli bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Play-Off finalinde karşılaşacağı Batman Petrolspor maçına sadece bir adım kala, kulüp yönetiminden birlik ve beraberlik çağrısı geldi. Vanspor Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş İcra Kurulu Danışmanı Şule Gökırmak, final heyecanı öncesinde hem takımın hedeflerini hem de Van halkına çağrısını paylaştı.

Vanspor FK, TFF 2. Lig Play-Off finalinde Batman Petrolspor ile oynayacağı tarihi karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını tamamlarken, kulüp yönetiminden de birlik ve beraberlik mesajları geliyor. Kulübün Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Beşiktaş JK İcra Kurulu Danışmanı olarak görev yapan Şule Gökırmak, final öncesinde yaptığı açıklamada Van halkına ve tüm futbolseverlere anlamlı bir çağrıda bulundu.

GÖKIRMAK’TAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Gökırmak, sezon boyunca gösterilen büyük emeğin karşılığını alma zamanı geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Şehrimize güzel bir galibiyet götürmek istiyoruz. Başkanımız Sayın Erol Temel ve yol arkadaşlarımızla sezon boyunca büyük bir özveriyle çalıştık, şimdi bu emeklerin meyvesini toplama zamanı. Bu maçta sadece galibiyet değil, sporun birleştirici ruhuna da her iki kulübün ihtiyacı var. Tüm hemşerilerimizi bu tarihi mücadelede takımımızın yanında olmaya, fair play ruhuyla destek vermeye davet ediyoruz.”

“YA HERRO YA MERRO”

“Ya Herro, Ya Merro” diyerek Van halkını ortak bir hedefe kenetleyen Gökırmak, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki Vanlılara da seslenerek, “İki bayramı birlikte yaşayalım” mesajını verdi.

VANSPOR TARİHİ FİNAL ÖNCESİ KENETLENDİ

Vanspor, bu tarihi karşılaşma için artık son virajda. Taraftarların coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, 1 Haziran Pazar günü saat 20.00’de Kayseri’de oynanacak mücadelede 1. Lig biletini almak için sahada olacak.

VANSPOR’A DEĞER KATAN BİR MARKA ELÇİSİ: ŞULE GÖKIRMAK

Vanspor’un sadece sahadaki mücadelesiyle değil, marka değeri ve prestijiyle de yükselmesinde önemli rol oynayan Şule Gökırmak, Van’ın sesi ve yüzü olmaya devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli sektörlerinde başarılarıyla tanınan Gökırmak, şehrin kültürel zenginliklerini ve spor enerjisini ulusal ve uluslararası platformlara taşıyarak Vanspor’a güçlü bir marka değeri kazandırıyor. Toplumsal projelerden spora, turizmden sosyal dayanışmaya kadar geniş bir yelpazede Van’a katma değer sunan Gökırmak, Vanspor’u sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda Van’ın gurur kaynağı ve marka elçisi haline getirmeyi hedefliyor.

BAŞARILI İŞ İNSANI ŞULE GÖKIRMAK’TAN ÖRNEK LİDERLİK

Vanspor Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş İcra Kurulu Danışmanı olarak spora ve topluma olan bağlılığını sürdüren Şule Gökırmak, Van’ın sadece spor alanında değil, sosyal ve kültürel projelerde de öncü ismi olarak dikkat çekiyor. Van Kahvaltısı Guinness Proje Direktörü olarak şehrin değerlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtan Gökırmak, çocuklarına soyadını veren Türkiye’deki ilk kadın olmanın gururunu taşıyor. Deprem sonrası “Bu Oyuncak Sana” projesiyle 7 farklı dalda ödül kazanan, Değer Otizm Genel Başkanı olarak engellilere umut olan ve turizm yönetim danışmanı kimliğiyle Van’a değer katmaya devam eden Gökırmak, bu önemli finalde de Van’ın birliğini ve kardeşliğini simgeleyen güçlü mesajlarıyla dikkat çekiyor.