Temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Yapılan atamayla Van'da 2 Vali Yardımcısı ve 5 ilçenin kaymakamı değişmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van'ın Tuşba, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale ve Çatak kaymakamlarının görev yerleri değişmişti. Bu kapsamda Çanakkale Yenice Kaymakamlığı'ndan Tuşba Kaymakamlığına atanan Musa Göktaş kentteki görevine başladı. Tuşba Kaymakamlığı görevine başlayan Kaymakam Göktaş, ilçe kurum amirleri tarafından Kaymakamlığımızda karşılandı. Karşılamanın ardından Kaymakam Göktaş, kurum amirleri ile kısa bir tanışma ve istişare toplantısı yaptı.

TUŞBA KAYMAKAMI MUSA GÖKTAŞ KİMDİR?

5 Mayıs 1985 Sakarya doğumlu olup aslen Ankara/Kızılcahamam nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur. Birleşik Krallık (İngiltere) Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında akademik çalışma yapmıştır. Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu 2019 yılında tamamlamıştır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Dil Öğrenme Merkezinde eğitim alarak İngilizce Yabancı Dil Diploması almaya hak kazanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalında "Kolluğun Sivil Denetimi: Kolluk Gözetim Komisyonu Bağlamında Bir İnceleme" tezi ile yüksek lisans derecesi almıştır. Çalışma hayatına 2008 yılında başlamış olup, Sosyal Güvenlik Kurumunda Denetmen ve ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müfettiş olarak görev yapmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan yarışma sınavlarını kazanarak Mülki İdare Amiri olmuştur. Bolu Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlamış; Bolu'da İl Merkez stajını, Ankara Beypazarı ve Manisa Kula ilçelerinde Refiklik stajını, Ankara'da Mülkiye Müfettişliği Refiklik stajını tamamlamıştır.

Bakanlık Merkez stajı kapsamında Ankara'daki yabancı dil eğitiminden sonra Birleşik Krallık (İngiltere) Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında akademik çalışma yapmış, İngiliz idari sistemi hakkında incelemelerde bulunarak yurtdışı stajını tamamlamıştır. Çankırı/Kurşunlu ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulunmuştur. Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak, Çankırı ili Eldivan İlçesine atanmıştır.

Eldivan Kaymakamlığı sırasında bu görevine ek olarak Çankırı Vali Yardımcısı ve Şabanözü Kaymakamı olarak vekaleten görev yapmıştır. Bu süre zarfında, Valilik Makamınca 2 defa Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir. Eldivan Kaymakamlığına müteakip Artvin ili Şavşat İlçesine atanmıştır. Şavşat Kaymakamlığındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Valilik Makamınca Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir. Şavşat Kaymakamlığının ardından 14 Temmuz 2020 tarih ve 31185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çanakkale Yenice Kaymakamlığına atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Bakanlık Makamınca Takdirname, Çanakkale Valilik Makamı tarafından Üstün Başarı Belgesi ve Maaş Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası geçici görevli olarak Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve bu süre zarfında başarılı çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamınca Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir. Kaymakam Göktaş, Sosyal Güvenlik Denetmeni Nazan Göktaş ile evli olup Mustafa Erdoğan ve Ayşe Ferah adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. 29 Temmuz 2020 tarihinde Yenice Kaymakamlığı görevine başlamıştır ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.