Hoşab Mahallesi'nde Esnafla Bir Araya Geldi

Ziyaret, hem geleneksel değerlerin kutlanması hem de esnafın sıkıntılarını dinleme açısından büyük bir anlam taşıdı Kaymakam Erdem, Hoşab Mahallesi’nde esnafı ziyaret ederek onların taleplerini dinledi ve iş yerlerinin durumuna dair bilgi aldı. Bu tür buluşmalar, yerel yönetimin esnafa olan desteğini pekiştirirken, aynı zamanda esnafın motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Esnafın Ekonomideki Rolü Vurgulandı

Ziyaret sırasında Kaymakam Erdem, esnaf ve zanaatkarların yerel ekonominin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Bu yaklaşım, esnafın sadece bir iş kolu olmanın ötesinde, toplumun ekonomik dinamiklerinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne seriyor Ahilik Geleneğiyle Bereketli Kazanç DileğişErdem, esnafın Ahilik Haftası’nı kutlayarak, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Bu dilekler, esnafın moral ve motivasyonunu artırırken, yerel ticaretin gelişimi için de umut verici bir mesaj niteliği taşıyor.

Yerel Ekonomiye Katkı Sağlamak Amacı

Kaymakam Yasin Erdem'in bu tür ziyaretleri, yerel ekonomiyi desteklemek ve esnafla sürekli iletişimde olmak açısından büyük bir önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, esnafın sorunlarına çözüm bulma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.