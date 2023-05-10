Wanhaber – Haber Bülteni

AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve ekibini ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerini sürdüren Kayatürk, yeni dönemde Van'ın ekonomik büyümesine katkı sağlamak için iş birliklerinin önemini vurguladı.

Van'ın sahip olduğu tarım, hayvancılık, turizm ve madencilik gibi potansiyel sektörlerin daha da geliştirilmesi ve bu sektörlerde yatırımların artırılması gerektiği belirtilen ziyarette ayrıca Van'ın coğrafi konumu ve bölgesel ticaret potansiyeli üzerinde durularak, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sırasında Van Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, Kayatürk'e Van'ın ekonomik altyapısı, yatırım olanakları ve sektörel ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Öte yandan, Van'ın ekonomik büyüme için sağlanması gereken destekler ve teşvikler hakkında görüşler paylaşıldı.

Kayatürk, ziyaretin sonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti ve Van'ın ekonomik potansiyelini güçlendirmek için iş birliği fırsatlarının ele alındığı verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti. Aynı zamanda, Van'ın gelişimi için ortak çabalara devam edileceğini ve Vanlı iş insanlarına destek verileceğini vurguladı.

