Wan Haber – Haber Bülteni

Birçok ilçe ve mahalle ziyareti gerçekleştirerek Vanlılar ile bir araya gelen Burhan Kayatürk, bu kez resmi kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Temaslarına Van İl Sağlık Müdürlüğü ile başlayan AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, personeli tek tek selamladı, kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürlüğünün ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SBÜ) geçen Kayatürk, burada personeller ile bir süre görüştükten sonra hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İş-Kur İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Kayatürk, resmi kurumlarda vatandaşlarla da görüşerek destek sözü aldı.