Söz konusu alımlara ilişkin ilan; Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde Açık İş İlanlarında bugün ilan edilerek 5 gün ilanda kalacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuruların yapılabileceği öğrenildi.

Söz konusu alımlar için Van’a da kontenjan ayrıldı.

İşte ilanla ilgili ayrıntılar...