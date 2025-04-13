Dakikalar sonra başlayacak olan zorlu maç öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Temsilcimiz, zor maçta rakibini mağlup ederek ply-off biletini cebine koymak istiyor.

Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadında oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.

Ev sahibi ekip sahaya; Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya gümüş, Aahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı, Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir, Berke Özgün, Ali Aydemir ve Fahri Pınar 11'i ile çıkacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise Taha Cengiz Demirtaş, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Onur Özcan, Serkan Odabaşoğlu, Sabahattin Destici, Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan, Hasan Bilal, Harun Kavaklıdere ve Okan Eken ilk 11'i ile mücadeleye başlayacak.