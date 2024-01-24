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Van’da dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı, birçok yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 1, Başkale ilçesinde 48, Çaldıran ilçesinde 41, Çatak ilçesinde 32, Erciş ilçesinde 90, Gevaş ilçesinde 40, Gürpınar ilçesinde 109, Muradiye ilçesinde 32 ve Tuşba ilçesinde de 35 olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarına başlarken, yer yer tipi nedeniyle zor anlaşır yaşandığı öğrenildi.

Şehir merkezinde ise belediye personelleri kaldırım temizleme çalışmaları yaparken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.