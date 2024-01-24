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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftanın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Kurul'da, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Söz konusu kanun teklifi 287 evet, 55 hayır ve 4 çekimser oy ile kabul edildi.

İsveç: NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından NATO'ya tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.

Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

İsveç'in terör örgütlerine müsamahası NATO üyeliğine engel oluyordu

Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı.

İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri.

İsveç'in taahhütleri ve somut adımlarıyla birlikte Türkiye'den gelen NATO onayı sayesinde yeni bir sürece girilmiş oldu.