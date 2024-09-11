Kapı Durdurucu Taşın Gizemi: 1 Milyon Dolarlık Amber

Bu taşın değeri 1.1 milyon doları buluyor. Bu dev keşif, bölgedeki sıradan bir taşın aslında paha biçilmez bir hazine olduğunu gözler önüne serdi.

Amber'in Milyonlarca Yıllık Tarihi

Bu taş, sıcak tonları ve zengin tarihçesiyle bilinen amber türünden, yani milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşmuş bir değerli taş. Özellikle Romanya'nın Colti köyü çevresinde, Buzau Nehri kıyısındaki kumtaşlarından çıkarılan amber, 1920'lerden bu yana çeşitli buluntulara ev sahipliği yapıyor ve "Rumanit" adıyla tanınan bu amber, derin kırmızımsı renkleriyle ünlü.

Kapı Durdurucu Olarak Kullanılan Taşın Gerçek Değeri Keşfedildi

Taşı bulan yaşlı kadın, taşın sıradan bir kapı tutacağı olarak kullanılmasına izin verdi ve evine giren hırsızlar bile bu değerli taşın farkına varamadı. Ancak, kadının 1991'deki vefatından sonra, mirasçı taşın olağanüstü değerini fark etti ve Romanya devletine sattı. Bu taş, Krakow’daki Tarih Müzesi’nde uzmanlar tarafından incelendi ve 38 ila 70 milyon yıl yaşında olduğu belirlendi.

Buzau İl Müzesi'nde Sergileniyor

Buzau İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, bu nadir amber parçasının bilimsel ve müze açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Rumanit olarak bilinen bu özel amber, 2022'den beri Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor ve büyük bir ilgiyle ziyaret ediliyor.

Benzer Olaylar: ABD'de Kapı Durdurucusu Meteorit Çıkmıştı

Daha önce ABD'nin Michigan eyaletinde bir adamın kapı durdurucu olarak kullandığı taşın, 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay, sıradan objelerin gerçekte ne kadar değerli olabileceğini gösteren bir başka çarpıcı örnek olarak hafızalarda yer ediyor.