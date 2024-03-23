Geçtiğimiz hafta Van Sporlu futbolculara destek sağlanacağını belirten Kandaşoğlu, futbolcular tarafından ikinci kez ortak açıklama yapılmasının ardından serzenişte bulundu.

“AÇIKLAMALARI GÖRÜNCE BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM”

Van Sporlu futbolcuların yaptığı ortak bildiride yazılanlara teki gösteren iş insanı Zahir Kandaşoğlu, futbolculara gerekli prim ödemelerini sağlamak için, para temin etmeye çalışırken bu açıklamaya denk geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Bu açıklamaları görünce büyük bir şok yaşadım, şaşkınlık içerisindeyim. Sabah 9’dan bu yana yüzlerce iş insanı ve yetkili mercileri aradım. ‘Vanspor kulübü çalışan personelinin içeride alacakları var, ayrıca futbolcuların da içeride kalan 4 maçın primleri var’ diye durumu belirterek, ‘Bir sonraki maçlara daha motive olabilmeleri için bu sefer de ödemeleri biz yapalım’ dedim.

Ardından Vanspor Kulüp Müdüründen prim ve personel alacağı ile ilgili gerekli evrakları istedim. 5 milyona yakın bir borç görünüyordu. Bunun üzerine Vanlı birkaç iş insanına durumu anlatınca destek olmak için benimle birlikte devreye girdiler.

Toplam ödemeler için 90 bin dolar göndermesini istediğim bir iş insanı arkadaşım, 60 bin dolar temin ettikten sonra kulüp yetkililerini arayıp buluştuk. Geriye kalan 30 bin doları temin etmeye çalışırken futbolcuların açıklamasını gören yakın çevrem bana ulaşarak durumu izah ettiler. Çağırdığım kulüp yetkililerine futbolcuların yaptığı açıklamanın kabul edilebilir olmadığını, dünyanın hiçbir yerinde bu tarz durumların yaşanmadığını söyledim.

Geçtiğimiz haftalarda futbolcuların soyunma odasına giderek kendilerine bir söz vermiştim; Van’da bir liranız dahi kaybolmaz, ceketimi satsam dahi yine kayıp para olmayacak, açık ve net diye belirttim. Kayıt altına aldık, buna rağmen bu gün bana bunu yaptılar.”

“PRİM TEŞVİKTİR ALACAK DEĞİL!”

“Bana tövbe olsun bir daha Van Spor’un işine karışayım” diyen Kandaşoğlu, “Çünkü bu işin içinde yine bir bit oyunu var. Futbolcular bence kendi başlarına böyle bir açıklama yapmazlar. Sözleşmelerini yapmışlar, haklarının çoğunu almışlar, pirim bir teşviktir asla alacak değildir.

Bu şekilde açıklama yapmaya asla hakları yoktur. Çıkıp maçta samimi bir şekilde ne gücü varsa kullanmak zorunda. Bakmayın bizim iyi niyetimiz ve duygusallığımıza, oynamayan ve samimiyetini ortaya koymayan kim varsa derhal gereken ceza verilmeli.

Bunu ilk, takımın başındaki hoca yapmalıdır, yapmasa yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu gereğini yapmalı. Bu ilin sonu hayır olsun” ifadelerini kullandı.

Van Sporlu futbolcular, ortak bir açıklama yaparak içeride alacaklarının olduğunu ve söz verilmesine rağmen kendilerine ödeme yapılmadığını söylemişlerdi.