Van Gölü’nde meydana gelen boğulma vakalarına ilişkin Çarpanak Adası bölgesini işaret eden iş insanı Zahir Kandaşoğlu, yetkililere seslenerek; “Gerektiği zaman noktayı göstermek için beni çağırabilirler” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kandaşoğlu; “Bu Çarpanak Adası Bölgesinde boğulma vakaları hiç kimsenin dikkatini çekmiyor ancak ne yazık ki bu bölgede hemen hemen her sene bu aylarda çok sayıda gençlerimiz, üniversite öğrencimiz ne yazık ki özelliklede bu bölgede boğularak hayatını kaybediyorlar” ifadelerine yer verdi.

“DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BİR AKINTI…”

Kandaşoğlu, Çarpanak Adasında akıntıdan söz ederek, paylaşımında şunları söyledi; “Bu bölgede bir noktada ortaya çıkan birçok değişiklikler gösteren bir akıntı ortaya çıkıyor. Demek ki o noktaya kim denk geliyorsa su altına alıp boğulmaya sebep oluyor ve vakalar meydana geliyor. Bu benim açık ve net bir şekilde gördüğüm bir olay. Tüm yetkililere duyurulur. Gerektiği zaman noktayı göstermek için beni çağırabilirler.”