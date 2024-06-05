5 Haziran Gelinim Mutfakta: Çeyrek Altını Kim Kazandı, Puan Durumu Nasıl Şekillendi?

Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gün birincisi belirlendi ve çeyrek altın sahibini buldu. 6. sezonun şampiyonunun 80 altın bileziği kazanacağı müjdelendi. Mor Baklava görevini üstlenen gelinler arasından çıkan günün en güzeli, BAŞAK oldu ve çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta: Günün Birincisi BAŞAK, Çeyrek Altınını Taktı!

5 Haziran'da Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin BAŞAK oldu. 6. sezonun final serisinde 3. çeyreğini yakasına takan gelin, hem kayınvalidelerden hem de sunucu Nursel Ergin'den 5 puan alarak günün birincisi oldu. Bu başarıyla BAŞAK, yarışmanın genel puan durumunda da önemli bir yer edindi.

Gelinim Mutfakta Puan Durumu: Kim Kaç Puan Aldı?

5 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu şöyle şekillendi:

DAMLA: 13 puan

BAŞAK: 15 puan

ZEYNEP: 10 puan

KIYMET: 8 puan

Günün en yüksek puanını alan BAŞAK, çeyrek altınını kazanarak haftanın en başarılı gelini oldu ve yarışmanın genelinde önemli bir avantaj elde etti.