Kalp krizi, kalbe kan taşıyan koroner arterlerin tıkanması sonucu kalp kasının yeterli oksijen alamaması nedeniyle meydana gelen ciddi ve yaşamı tehdit edebilen bir durumdur.

Bu tıkanıklık, genellikle arterlerdeki plak (yağ, kolesterol ve diğer maddeler) birikiminin kopması ve pıhtı oluşumu ile gerçekleşir.

Son yıllarda ise ülkemizde kalp krizi vakalarındaki yüksek oran, dikkat çekmeye başladı.

TÜRKİYE KALP KRİZİ ORANLARINDA, AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTI

Türkiye'de kalp krizi oranlarının yüksekliği, son zamanların en dikkat çeken verileri arasında yer alıyor.

Ülkemizde her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiği, yapılan araştırmalarla ortaya konuldu.

Almanya'da bu oran 399 civarlarındayken, Fransa'da 179 ve İngiltere'de 149 seviyesinde seyrediyor.

Fransa ve İngiltere, hem kriz geçirme oranlarında hem de ölüm oranlarında Türkiye'nin çok gerisinde gözüküyor.

Ayrıca erken müdahale hayat kurtarıcıdır.

Göğüs ağrısı gibi belirtiler olduğunda derhal acil yardım çağrılmalıdır.

200 BİN KİŞİ KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR

Uzman görüşü ve araştırmalara göre yine her yıl yaklaşık 200 bin kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu oran Almanya'da yüzde 45, İngiltere'de yüzde 30, Fransa'da ise yüzde 33.

Türkiye'de ise yüzde 66 ile kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor.

DOĞRU BESLENİN, STRESTEN UZAK DURUN

Kalp krizinden korunmak ise doğru beslenmek ve stressiz bir hayattan geçiyor.

KALP KRİZİ NEDEN OLUR

Ateroskleroz (Damar Tıkanıklığı): Koroner arterlerde plak birikmesi

Yüksek Kolesterol: LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin yüksek olması

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon damar duvarlarına zarar verebilir

Sigara ve Alkol: Damar yapısını bozarak tıkanıklığa yol açabilir

Diyabet: Kan damarlarını zayıflatarak risk oluşturur

Obezite: Kalp ve damar sistemi üzerinde yük oluşturur

Stres: Kan basıncını artırarak damar sağlığını olumsuz etkiler

Genetik Faktörler: Ailede kalp hastalığı öyküsü

BELİRTİLERİ NELERDİR

Göğüs ağrısı veya sıkışma (genellikle sol kola, çeneye veya sırta yayılabilir)

Nefes darlığı

Soğuk terleme

Baş dönmesi veya bayılma

Mide bulantısı ve kusma

Ani yorgunluk

Çarpıntı

Not:

Özellikle kadınlarda ve diyabet hastalarında belirtiler farklı (örneğin mide ağrısı, halsizlik) olabilir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR

Acil Tedavi

İlaçlar: Pıhtı çözücüler, aspirin, nitrogliserin

Anjiyo: Tıkanan damarı açmak için balon veya stent yerleştirilmesi

Bypass Ameliyatı: Tıkanıklığın etrafından dolaşarak kan akışını sağlamak

UZUN DÖNEM TEDAVİ

İlaç Tedavisi: Kan sulandırıcılar, beta blokerler, statinler

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Sağlıklı beslenme (Akdeniz diyeti)

Düzenli egzersiz

Sigara ve alkol bırakma

Stres yönetimi

Tansiyon ve şeker kontrolü