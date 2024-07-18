Geçtiğimiz sezon FOX ekranlarında sunduğu "Temizlik Benim İşim" programıyla milyonların sevgisini kazanan Kadir Ezildi, bu kez "En Hamarat Benim" yarışmasıyla gündemde. Neşeli tavırları ve samimiyetiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ezildi'nin, pek bilinmeyen hayat hikayesi, herkesi şaşkına çevirdi.

"Temizlik Takıntısı, Ayrılığın Acısını Hafifletti"

İstanbul Maltepe'de annesi ve erkek kardeşiyle yaşayan Kadir Ezildi, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla da büyük beğeni topluyor. Ezildi, temizlik takıntısının anne ve babasının ayrılığı sonrası başladığını ve temizlik yapmanın ruhuna iyi geldiğini söylüyor.

"Hastaneden Ekranlara Uzanan Yolculuk"

Şöhret olmadan önce bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Ezildi, gösterdiği özveri sayesinde arşiv sorumlusu görevine yükseldi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla yapımcıların dikkatini çeken Ezildi, TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla televizyon macerasına başladı. Ardından FOX TV'de "Temizlik Benim İşim" programını sunarak geniş kitlelere ulaştı.

"Babasıyla Görüşmemesinin Şaşırtıcı Nedeni!"

1995 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan Kadir Ezildi, babasının ailesine düşkünlüğü nedeniyle eşi ve çocuklarını ihmal ettiğini belirtiyor. Lise yıllarında anne ve babasının boşanmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan Ezildi, temizlik yaparak bu acıyla başa çıkmayı başardı.

Ezildi, yıllardır görüşmediği babası hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuştu: "Babam, 1999 yılında sünnet altınlarımızı bozdurup arkadaşına borç verdi. O adam da evindeki pencereyi yaptırmak için bu parayı kullandı. Babam, insanlara borç vermeyi severdi, iyi niyetli bir adamdı ama bu yüzden 20 yıldır kiradayız. Biriktirdiğimiz paraları hep başkalarına verdi. Ben de yardım etmeyi seviyorum ama kenara da atıyorum. Babamla görüşmüyorum, mutlu mu mutsuz mu bilmiyorum, haber almıyorum."

"Temizlik Takıntısı ve Kardeşine Ağda Yapması"

Temizlik takıntısı ve sempatik tavırlarıyla bilinen Kadir Ezildi, erkek kardeşi Kerem'i ağdasız eve sokmuyor. Tüylerin yere dökülmesinden nefret eden Ezildi, bu takıntısıyla mutlu olduğunu ve tedavi olmak istemediğini belirtiyor. Ezildi'nin annesi ise bu takıntı yüzünden oğlunun evlenemeyeceğinden endişe ediyor.

Kadir Ezildi'nin ilginç ve duygusal hayat hikayesi, ekranlardaki neşeli tavırlarının ardında yatan derin ve zorlu geçmişi gözler önüne seriyor.