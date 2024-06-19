Julian Nagelsmann, genç yaşta futbolculuk kariyerine son vermek zorunda kaldı. Futbol kariyerini FC Issing, Augsburg ve 1860 Münih altyapılarında sürdüren Nagelsmann, 19 yaşındayken arka arkaya yaşadığı iki diz sakatlığı nedeniyle profesyonel futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Diz sakatlıkları Nagelsmann'ın futbol hayatına erken nokta koymasına neden oldu. Bu durumun ardından Nagelsmann, İşletme bölümüne yöneldi ancak 2 yıl sonra Spor Bilimleri alanına geçiş yaptı. Buradan da teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Nagelsmann, büyük kulüplerde edindiği tecrübeyle Almanya millî takımının başına geçti. Genç yaşta futbolu bırakmak zorunda kalmasına rağmen teknik direktörlük alanındaki başarılarıyla Alman futboluna önemli katkılar sunuyor. Uzun yıllar millî takımın başında kalması beklenen Nagelsmann, Alman futbolunun geleceği açısından kritik bir rol üstlenecek.