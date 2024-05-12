Kendisine "The Martinator" lakabı takılmıştır. 29 Ocak 1998 tarihinde doğan Martin, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir kariyere sahiptir. 2021 yılında MotoGP premier sınıfına geçerek Pramac Racing ile anlaşma yapmış ve çaylak sezonunda dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk sezonunda dört pole pozisyonu ve bir yarış galibiyeti elde etmiştir. Martin ayrıca 2018 Moto3 Dünya Şampiyonası'nı da kazanarak adını duyurmuştur. Şu ana kadar gösterdiği performansla motosiklet yarışlarında başarılı bir kariyer inşa etmiştir.

Jorge Martin'in kariyeri Moto3 Dünya Şampiyonası'nda başlamıştır. 2015 yılında Mapfre Team Mahindra ile Moto3 Dünya Şampiyonası'nda tam zamanlı olarak yarışmaya başlamıştır. İlk sezonunda Aragon'da 7. sırada yer alarak 45 puan toplamıştır. 2016 yılında aynı takım olan Pull & Bear Aspar Mahindra Team ile yarışmaya devam etmiş ve Çek Cumhuriyeti Grand Prix'sinde ikincilik elde etmiştir. 2017 ve 2018 sezonlarında ise Del Conca Gresini Moto3 takımında yarışmış ve 2018 yılında Moto3 Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda ise Red Bull KTM Ajo Motorsport takımıyla yarışmıştır. 2019 yılında Moto2'ye geçiş yapmış ve Japonya'da üçüncü, Avustralya'da ise ikinci sırayı elde etmiştir. 2020 yılında ise Ajo ekibiyle birlikte Kalex motosikleti kullanmış ve Avusturya Grand Prix'sindeki yarışı kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Moto2 kariyerini 5. sırada tamamlamıştır.