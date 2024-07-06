Geçen sezon La Liga'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki Joao Felix, bu sezon boyunca ciddi sakatlık sorunları yaşadı. Nisan ayının ortalarında yapılan resmi açıklama, Atletico Madrid taraftarlarını derinden üzdü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Joao Felix, sezonun geri kalan bölümünde maçlara çıkamayacağını belirtti. Portekizli yıldız, "Üzülerek bildirmek isterim ki, bu sezon daha fazla forma giyemeyeceğim. Sağlığıma odaklanıp, en kısa sürede sahalara dönmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı. Bu üzücü haber, Atletico Madrid'in şampiyonluk mücadelesinde önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

Atletico Madrid, ligdeki ilk dört sıra yarışını Joao Felix'siz sürdürmek zorunda kalacak. Teknik direktör Diego Simeone, kadrosundaki bu kritik eksikliği telafi etmek için çözümler aramaya başladı. Joao Felix'in bir an evvel sağlığına kavuşup, gelecek sezon takımına katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, Atletico Madrid yönetimi de Joao Felix'in en kısa sürede tam iyileşmesi ve performansına geri dönmesi için gereken desteği sağlayacağını duyurdu. Kulüp, Portekizli yıldızın uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapacak.

Atletico Madrid taraftarları, Joao Felix'in sağlık sorunlarını en kısa sürede atlatması ve yeniden sahaya dönmesi için dua ediyor. Kulübün, bu zorlu süreçte Portekizli oyuncunun yanında olduğu ve onun rehabilitasyonuna odaklandığı vurgulandı