Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “18 -24 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 27 olayda 108 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Atlı birliklerin kullanıldığı sınırda devriye faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.