Türkiye'nin geleceğine katılmak için şimdi başvur!

Jandarma Genel Komutanlığı, 323 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 5 Temmuz - 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuracak adaylar, iki yıl boyunca Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alacaklar.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Evli, hamile, çocuklu olmamak veya nikâhsız birliktelik içinde olmamak

  • 1 Ocak 2024 itibarıyla 21 yaşını doldurmamış olmak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
  • Sağlık Yeteneği Yönetmeliği şartlarını taşımak
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçları işlememiş olmak

Bu fırsatı kaçırma, geleceğine yön vermek için şimdi harekete geç!

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi