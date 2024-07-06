Türkiye'nin geleceğine katılmak için şimdi başvur!
Jandarma Genel Komutanlığı, 323 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 5 Temmuz - 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuracak adaylar, iki yıl boyunca Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alacaklar.
Başvuru Şartları:
-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-
Evli, hamile, çocuklu olmamak veya nikâhsız birliktelik içinde olmamak
- 1 Ocak 2024 itibarıyla 21 yaşını doldurmamış olmak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
- Sağlık Yeteneği Yönetmeliği şartlarını taşımak
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçları işlememiş olmak
Bu fırsatı kaçırma, geleceğine yön vermek için şimdi harekete geç!
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi