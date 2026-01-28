Trendyol 1. Lig’de gol krallığı yarışında Van Sporlu Ivan Cedric Bikoue Embolo da yer alıyor. Cedric, gol sayısını 11’e çıkararak yarışta ‘ben de varım’ dedi.

Ligde gol krallığı yarışında iddialı bir performans ortaya koyan tecrübeli golcü, hafta sonu Van’da oynanan İmaj Altyapı Van Spor FK – Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmasında bir kez daha sahneye çıktı. Mücadelenin 66. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ivan Cedric, ligdeki gol sayısını 11’e yükseltti.

Daha önce 10 golle gol krallığı yarışında yer alan Vanspor’un en golcü ismi olan Cedric, böylece iki haftalık gol suskunluğunu da sona erdirmiş oldu. Tecrübeli golcü, son golünü ilk devrenin son haftasında Van’da oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında 40. dakikada kaydetmişti.

GOL KRALLIĞI YARIŞI KIZIŞIYOR

Ivan Cedric, attığı 11 golle ligde 6 futbolcu ile aynı gol sayısını paylaşarak gol krallığı yarışında üst sıralardaki yerini koruyor.

Gol krallığı sıralamasında; Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler) 18 golle 1. sırada, Florent Hasani (Amed Sportif Faaliyetler) 14 golle 2. sırada, Eren Tozlu (Erzurumspor FK) 13 golle 3. sırada yer alıyor.

11 golle aynı sırayı paylaşan futbolcular ise; Ivan Cedric (İmaj Altyapı Van Spor FK), Douglas William Da Silva Souza (Bandırmaspor), Gianni Salvatore P. Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Lois Pablo Diony (Manisa FK), Olarenwaju Ayobami Kayode (Esenler Erokspor), Taulant Sulejmanov (Sipay Bodrum FK).

HAT-TRİCK PERFORMANSI

Ivan Cedric, ligin 18. haftasında deplasmanda oynanan İstanbulspor A.Ş. karşılaşmasında attığı 3 golle hat-trick yaparak sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza atmıştı.

VANSPOR’DA HANGİ FUTBOLCU KAÇ GOL ATTI?

İmaj Altyapı Van Spor FK’de bu sezon gol atan futbolcular, Ivan Cedric 11, Francesc Crespi Regis 5, Bekir Can Kara 2, Jefferson Nogueira Junior 2, Medeni Bingöl 2, Anestis Vlachomitros 1, Emir Barış 1, Hasan Bilal 1, Mehmet Özcan 1, Muhammed Çok 1, Muhammed Ensar Çavuşoğlu 1 golle yerini aldı.

Öte yandan devre arası transfer döneminde kırmızı siyahlı Van ekibi kadrosuna katılan Oğulcan Çağlayan ve Batuhan İşçiler’in, ligdeki gol istatistiklerinde yer alan golleri Vanspor’a transfer olmadan önce kaydedildi. Yeni transferler Oğulcan Çağlayan (3 gol) ve Batuhan İşçiler (1 gol), şu ana kadar Vanspor formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.