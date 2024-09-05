Van'ın Kültürel Zenginlikleri İstanbul'a Taşınıyor! Van'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri, şehre taşınacak.

Genişletilmiş Katılım ve Yenilikçi Etkinlikler! Bu yıl etkinlik, Van Dernekler Federasyonu'nun (VANFED) yanı sıra Anadolu Van Dernekler Federasyonu'nun da dahil olmasıyla genişletildi ve Van Vakfı, VİŞAD, Kocaeli Van FED, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu ve Erciş Vakfı'nın iş birliğiyle daha da zenginleştirildi.

İstanbul Yenikapı Kongre ve Gösteri Merkezi'nde Büyük Buluşma! 4 gün sürecek olan bu etkinlik, İstanbul Yenikapı Kongre ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek; katılımcılar, Van’ın kültürel hazinelerine ve geleneklerine dair unutulmaz anlar yaşama fırsatı bulacak.

Ünlü İsimler ve Etkileyici Performanslar! Van Tanıtım Günleri boyunca sahne alacak ünlü isimler, ziyaretçilere keyifli ve renkli anlar yaşatacak; Van’ın müzik, dans ve sanatla dolu dünyası, İstanbul’da parlayacak.

Tarihler Belirlendi: Etkinlik 10 Ekim’de Başlıyor! Van Tanıtım Günleri, 10 Ekim’de başlayıp 13 Ekim’de sona erecek; bu süreçte İstanbul halkı, Van'ın kültürel mirasıyla dolu dört günü doyasıya yaşayacak ve etkinliğin sunduğu çeşitli aktivitelerle buluşacak.