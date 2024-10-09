Cenaze Namazı Sırasında Fark Edilen Ses

Doktorlar tarafından "ölü" denilen Bayşu’nun, cenaze işlemleri sırasında yaşam belirtisi gösterdiği fark edildi.Bayşu'nun kızı, tabuta yaslanarak duyduğu sesi babasına yönelik olarak belirtince, çevredeki vatandaşlar durumu fark etmeye başladı. Olaya tanıklık eden biri, kızı üzmemek adına "bana ses gelmiyor" dediğini, ancak diğer vatandaşların da sesleri duyduğunu anlattı.

Hastaneye Götürüldü, Ama Kurtarılamadı

Sağlık ekipleri çağrıldıktan sonra tabut açıldı ve Halit Bayşu, kalp masajı ile hastaneye kaldırıldı; ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Bu olay, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi bir kez daha gözler önüne sererken, yaşananlar herkes için büyük bir şok oldu.