Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi. Lübnan’dan İsrail’e doğru fırlatılan 100’den fazla roket, İsrail’in kuzeyini adeta ateş topuna çevirdi. Gün boyu süren saldırılar, özellikle Batı Celile bölgesinde geniş çaplı yangınlara yol açarak bölgeyi cehenneme dönüştürdü.

Lübnan’ın güneyinden ateşlenen roketlerin hedefi olan Safed kenti ve çevresi, ardı ardına gelen patlamalarla sarsıldı. İsrail ordu radyosu, X platformunda yaptığı paylaşımda, Lübnan’dan Batı Celile’ye doğru en az 20 roketin fırlatıldığını doğruladı. Roketlerin isabet ettiği bölgelerde, Birya Ormanı’nda büyük yangınlar çıktı. Alevler, hızla yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Kiryat Şmona kentine doğru atılan 40 roketi tespit ettiğini ve bu roketlere karşı koyma girişimlerinin daha da fazla yangına neden olduğunu belirtti. Lübnan Hizbullah’ı ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023’ten bu yana hız kesmeden devam ediyor. Sınır hattında yaşanan bu saldırılar, bölgedeki huzursuzluğu daha da derinleştirdi.

Ortadoğu’da patlak veren bu yeni şiddet dalgası, sınır hattını yangın yerine çevirirken, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail’in kuzeyi, fırlatılan roketlerin ardından alevlere teslim oldu, bölgede kaos ve dehşet hakim.