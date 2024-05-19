İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 226. gününde de devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun gece boyunca hava ve karadan Gazze'nin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 3 katliamda çoğu çocuk ve kadın 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda Gazze Şeridi Merkezi Kentler Soruşturma Müdürü Zahir Hamid el-Huli ile yardımcısı Cihad el-Humeydi de yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail topçularının Nusayrat, Bureyc ve Cibaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine yoğun saldırlar düzenlediğini aktardı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bir kısmının Kemal Advan Hastanesi'ne getirildiği ancak enkaz altında halen cesetlerin bulunduğu belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, sabah saatlerinde yayınladığı haberinde, İsrail ordusunun, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması neticesinde hizmet dışı kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne de topçu mermileriyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in yoğun saldırılarına hedef olan Cibaliya'da şu ana kadar yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ancak enkaz altında hala çok sayıda cesedin bulunduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, dün Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 10'u kadın, 10'u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak 11 Mayıs'ta, yüzbinlerce kişinin yaşadığı ve Gazze'nin kuzey bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki bazı bölgelere kara saldırıları başlatmıştı.